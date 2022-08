Jõesaar on taas valmis koondist aitama: tuleb kopsud lahti joosta, aga olen vormis

28-aastasele ääremängijale tegi muret põlv, mistõttu ei teinud ta kaasa viimases kolmes kontrollkohtumises. Sellest nädalast on Jõesaar aga täisjõuga tagasi treeningutel ning enda sõnul valmis MM-valikmängudes neljapäeval võõrsil Sloveenia vastu ja pühapäeval kodus Soome vastu platsile jooksma.

«Põlveprobleemid said alguse [oktoobris] Saksamaal, kui vigastasin vasakut hüppeliigest. Kogu koormus läks paremale jalale, sellest alates on valu muret teinud. Lõpuks otsustasin süsti kasuks, sest ise see ei paranenud,» avas Jõesaar tausta.