Tunnustatud ralliajakirjanik: Tänak on jälle hirmuäratav

«Pärast Eesti MM-rallit on Tänak pannud võimsa märgi maha. Ta tegi Soomes ühe julgema sõidu, mida olen kunagi näinud. Nüüd teise võidu teeninud Tänak on süstinud indu nii enda meeskonda kui ka poolehoidjatesse,» jätkas Clark ning lisas, et Tänak on endas taasleidnud selle energia, millega ta valitses 2019. aastal rallimaailma.