F1 boss tegi Venemaa GP suhtes lõpliku otsuse

Sellel aastal pidi Venemaa GP toimuma 23.-25. septembrini, kuid see jäeti ära pärast seda, kui Vene väed alustasid sissetungi Ukrainasse.

F1 tegevjuhi sõnul on ta täiesti kindel, et Venemaale enam vormelikarusell ei jõua.

«Ma olen alati uskunud, et kõik on siin maailmas võimalik. Kuid olukorda arvestades olen ma kindel. Me ei pea iialgi Vene poolega etapi osas läbirääkimisi. F1 ei jõua enam kunagi Venemaale,» rääkis Domenicali Saksamaa väljaandele Sport Bold.