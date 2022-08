Vene sportlased nõuavad dopingureeglitest kõrvale hiilivatele norrakatele karistust

Norra seaduste kohaselt ei tohi 15–18-aastastele sportlastele ilma vanemate nõusolekuta dopinguproove teha. See tähendab, et noorsportlastele pole viimase kahe aasta jooksul etteteatamata proove tehtud. Need reeglid ei vasta Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) kehtestatud nõuetega, kirjutas Norra väljaanne NRK.

Venemaal reageerisid uuele infole mitmed endised sporditähed.

«See on vale, et norrakad saavad teha, mis nad tahavad ja kõik sellele läbi sõrmede vaatavad. Reeglid peavad kõigile samad olema. Kuidas on see seadus Norras juba kaks aastat kehtinud,» ütles endine murdmaastaar Aleksander Legkov Vene väljaandele Championat.

Kiiruisutamises olümpiavõitjaks kroonitud Svetlana Žurova jaoks on Norra Antidopingu Agentuuri tegutsemine täielikuks müsteeriumiks.

«Me kõik arvasime, et reeglites oli midagi valesti astma ja meditsiiniliste eranditega. Nüüd selgub, et probleem on hoopis noorte inimeste testimises ja see on veel seaduses kirjas,» rääkis ärritunud Žurova TASS-ile.