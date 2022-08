Treieri tõsine vigastus ei rikkunud vaid koondisesuve, aga võib vajutada valusa pitseri ka kogu klubihooajale

«Mul on Treierist väga kahju. Ta oli elu vormis. Ta tegi kogu juulikuu nii kõvasti tööd, et ta oli astunud mitte ühe, vaid kaks sammu edasi. Olnuks tore teda näha. Aga ta on noor mees ja loodame, et Eesti saab veel võimaluse EMil või MMil mängida,» nentis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala. «Aga see on sportlase elu – kõik päevad pole ilusad.»