Sõja vastu võitleva Ukraina jalgpallilegendi üleskutse: vajame teie abi, ärge unustage meid

2004. aastal maailma parimaks vutimeheks valitud Sevtšenko usub, et ka läbi spordi annab palju ära teha. Näiteks tema ja tenniseäss Elina Svitolina on annetusi koguva United24 algatuse saadikud ja esindusnäod.

«See on väga oluline, sest sportlased on praegusele põlvkonnale eeskujuks. On väga tähtis, et inimesed võtaksid sõjavastase seisukoha. Seda sõnumit oleks tarvis levitada üle kogu maailma, et Ukrainasse taas rahu saabuks,» ütles Sevtšenko intervjuus CNN Sportile.