Ukraina pinnal mängiti jälle jalgpalli. Start anti poole sajandi taguse protestilipu alt

Jah, Ukrainas ei saa jalgpalli mängida päris tavapärasel moel, aga see pole praegu kõige tähtsam. Olukorras, kus riigis käib endiselt sõda, on selge, et igal pool ei saa jalgpalli mängida. Luba selleks anti Kiievi piirkonnas ning Lääne-Ukrainas.

Mängitakse publikuta, iga kasutatava staadioni juures on olemas pommivarjend, õhuhäire on igal hetkel valmis üürgama hakkama. Aga Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi isiklikult andis korralduse, et tuleb teha kõik, et saaks taas mängida – ning selleks tehakse kõik.