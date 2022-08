F1-täht saab tipptiimist kinga ja peab uue sõitjakoha leidma

Ricciardol on McLareniga järgmise aastani kehtiv leping, ent austraallase tulemused pole olnud võistkonna jaoks rahuldavad. Tänavu 13 osavõistlusega ainult 19 silma kogunud Ricciardoga jõudis McLaren lepingu enneaegses katkestamises ühisele kokkuleppele, ent siiski soovis seda rohkem meeskond.

Nüüd on McLarenilt peagi oodata järgmist sammu. Nimelt peaksid nad lähipäevil teatama, et alates järgmisest hooajast hakkab nende ridades kihutama valitsev F2 meister ja Alpine'i varusõitja Oscar Piastri.

Nõnda on ilmselt McLareni jaoks tulevik üsna pikaks ajaks paika loksumas. Teatavasti on meeskonna esisõitja Lando Norrisega sõlmitud 2025. aastani kehtiv leping. Norrisel on tänavu õnnestunud oluliselt edukamalt esineda ning ühe poodiumikoha teeninud britt paikneb punktitabelis 76 silmaga seitsmendal real.