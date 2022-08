Olümpiavõitja kirjeldas traagilisi sündmusi, mis röövisid temalt elukaaslase: lamasime voodis, kui ta süda seiskus

«Ilmselt teate, et Rab lahkus meie seast teisipäeva hommikul. Ma ei suuda siiani uskuda, mis on juhtunud. Kas see on päris? Miks see pidi just nüüd juhtuma, kui ta oli nii terve ja õnnelik,» alustas Archibald emotsionaalset sõnavõttu.