Pööraseid pidusid nautiv Johaug: tegin kolme kuuga kõik 15 aastat tasa

Johaug pühendus kogu enda senise elu spordile ning veetis treeninglaagrites sadu tunde. Samal ajal, kui tema sõbrad suviti lõbutsesid, oli Johaug treeningutel. Nüüd 33-aastaselt on ta sportlastee lõpetanud ja võib samuti sõpradega lõbutseda.

Neljakordne olümpiavõitja rääkis enda suvest Johaugredaksjoneni taskuhäälingus. Norralanna tõdes, et on tänavu väga palju reisinud ja osalenud lugematutel festivalidel.

«See on olnud väga lõbus suvi ja palju pidutsemist. Tegin kolme kuuga kõik 15 aastat tasa, mil pole saanud pidudel käia,» lausus Johaug ning kirjeldas seejärel kõige pöörasemat pidu.

«Sinna oli ostetud sadu pudeleid šampanjat ning võidusõidukiivriga mees pritsis jooki inimestele peale. Ma isegi ei kujuta ette, mitu liitrit šampanjat mu juustes lõpuks oli. See oli täielik kaos ja pööraseim asi, mis minuga kunagi juhtunud.»

Johaug tunnistas hiljem, et ei igatse sugugi suusaradadele tagasi. Ta on saanud nautida elu, mis toimub sportlastest eemal ja see pole talle mingit stressi tekitanud.