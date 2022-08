Venemaa propagandarelvaks olevas KHLis jätkab hulk välismängijaid, nende hulka kuuluvad ka kaks lätlast

Järgmisel nädalal algaval KHLi hooajal mängib vähemalt 87 lääneriikide jäähokimeest. Võrreldes mullusega, on see arv enam kui kaks korda väiksem, ent siiski on mõne riigi esindajaid üllatav seal jätkamas näha.

Kõige enam välismängijaid KHLis on Kanadal. Tuleval hooajal mängib seal vähemalt 47 Kanada ja 16 USA mängijat. Nende hulka kuuluvad ka mehed, kes on otsustanud võtta topeltkodakondsuse ja esindavad Valgevene, Kasahstani või Hiina koondist.

Lisaks Põhja-Ameerika hokimeestele on KHLis endiselt palju eurooplasi. Seitse mängijat tuleb Slovakkiast, kuus Rootsist, neli Tšehhist, kaks nii Prantsusmaalt kui ka Lätist. Üks esindaja on nii Soomel, Saksamaal kui ka Jaapanil.

Väga üllatav on selles nimekirjas näha just Soome ja Läti mängumehi. Seda ennekõike põhjusel, et mõlema riigi meeskonnad otsustasid KHList igaveseks lahkuda ja selgelt on öeldud, et KHLis mängivaid mehi enam kunagi koondisesse ei oodata.