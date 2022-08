EOK premeeris tiitlivõistlustelt pronksmedaliga naasnud Karelsoni

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis Karelsoni, kes krooniti ka juunis omavanuste Euroopa meistriks, vägevat hooaega. «Läbi aegade on maadlejad Eesti riigile au ja kuulsust toonud. Rõõm on nentida, et meie noored ja andekad maadlejad jätkavad seda traditsiooni, on tahtmist täis, soovivad spordimaailmas edasi pürgida, et oma unistused ellu viia,» ütles Sõõrumaa.