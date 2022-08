NBA drafti teine valik sai LeBron Jamesi pidurdades nii õnnetult vigastada, et peab algava hooaja vahele jätma

«Loomulikult oleme me Chetiga juhtunu pärast õnnetud. Eriti arvestades seda, kui elevil ta oli, et saab koos tiimikaaslastega sellel hooajal väljakule astuda. Me teame, et tal on koos Oklahoma City Thunderiga ees pikk karjäär. Üks asi, mis meile Cheti puhul muljet avaldas, oli tema järjekindlus. Me loodame, et see omadus aitab tal sellest raskest perioodist läbi tulla,» rääkis Thunderi peatreener Sam Presti.