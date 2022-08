Kerr Kriisat peetakse EMi üheks võimalikuks särajaks

«Kerr Kriisa jaoks on EM esimene võimalus pärast aastat 2020 Euroopas suurturniiril mängida. Lõppenud hooajal viskas Kriisa Arizona ülikooli eest 9,7 punkti ja jagas kaaslastele 4,7 resultatiivset söötu. Ta võttis mängus keskmiselt seitse kolmepunktiviset, tabades neid 34-protsendilise täpsusega. Eestlane aitas Arizonal jõuda 16 parema hulka. Kriisa pole veel täiskasvanute koondises suuri tegusid teinud, kuid see muutub ilmselt sellel suvel. Eesti loodab tema mängu ülesehitamise võime peale, eriti on oodata Kriisa head koostööd keskmängija Maik-Kalev Kotsariga,» kirjutas FIBA oma kodulehel.