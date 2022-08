INTERVJUU ⟩ Juhan Kilumets: kommenteerimiseks tuleb kogu aeg kergejõustiku sees marineerida

«86,» kostab Juhan Kilumets Saksamaal 19. augustil pärast näppudel tehtud ja paarkümmend sekundit kestnud arvutust, kui talt uurida, mitu tundi nad Helar Osilaga kahe tiitlivõistluse peale eetris on. Ent kuigi see on televaataja jaoks kommentaatoritöö kõige käegakatsutavam osa, peitub tegelikult ühe ülekande taga palju-palju enamat.

Kui Karmen Bruusist uudistes räägitakse või artikleid kirjutatakse, siis mainitakse pidevalt, et neli tiitlivõistlust kahe kuu jooksul on väga karm koormus. Samas, kommentaatorina on vist juba kaks tiitlivõistlust selline üsna ülemise piiri peal koormus?