Federer on aastase vigastuspausi järel jätkuvalt maailma enimteeniv tennisist

Endine maailma esireket Roger Federer on hoolimata peaaegu 14-kuulisest vigastuspausist endiselt maailma kõige paremini tasustatud tennisist. Ajakirja Forbes andmetel on edetabeli tipus 17. aastat järjest 41-aastane šveitslane. Väidetavalt on Federer viimase 12 kuu jooksul teeninud hinnanguliselt 90 miljonit eurot.