Alonso avas pärast skandaalset tiimivahetust suu: tundus, et sellest võidavad kõik

Kahekordne F1 maailmameister Fernando Alonso avas esimest korda suu pärast skandaalset tiimivahetust. Järgmisel aastal Aston Martiniga liituv hispaanlane ütles, et tema praeguses meeskonnas Alpine’is oli ta lepingukõneluste käigus kummaline tunne, kuid Aston Martin pani teda tundma, et on ihaldatud.