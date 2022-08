M-Spordi siseelu teadev soomlane: Wilson ja Millener üritavad Breenist lahti saada

«See, kuidas Breeni praegu meeskonnas koheldakse... Breen ei vaja seda raha, et ta saaks oma elu elada. Kui oleksin Breeni asemel, siis mina tõmbaksin lülitit. Ma ütleksin sellele ülemusele, et hoidku suu kinni ja mingu sõitku ise,» rääkis Sohlberg rallisõitja Ville Pynnöneni Twitchi ülekandes.

Sohlberg on tiimi hingeeluga ilmselt päris hästi kursis, sest teenib leiba M-Spordi sõitja Gus Greensmithi treenerina. Ta lisas, et Breeni koheldakse tiimis äärmiselt kehvasti ja seda on kehv kõrvalt vaadata.

Rich Millener (vasakul) ja Malcolm Wilson. Foto: M-Sport

«Isegi mungal on sellises atmosfääris keeruline. Võib-olla elaksin selle üle, aga temaga käitutakse ikka haigelt,» paljastas Sohlberg, kelle sõnul on olukord üksühele võrreldav eelmisel aastal tiimis sõitnud Teemu Sunineniga.

«Temaga (Breeniga – toim.) käitutakse samamoodi nagu Sunineniga. Pärast katkestamist ei öelnud kumbki (Wilson ega Millener – toim.) Breenile sõnagi,» ütles Sohlberg Sunineni kohta, kes lahkus eelmise aasta lõpus Hyundai ridadesse.

Ta tõi välja, et Breen peaks käitumise osas malli võtma Ott Tänakult. «Craig on liiga hea kutt. Malcolm sööb selliseid elusalt. Craig peaks olema karmim, nagu Tänak, kes julgeb tiimile öelda, et miks te mulle sellise auto annate, kui tahate et võidan, andke midagi paremat,» arvas soomlane.