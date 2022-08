Inglismaa klubi peab surnud mängumehe eest maksma miljoneid

28-aastane jalgpallur Sala 2019. jaanuaris lennuõnnetuses, kui oli eralennukiga teel Prantsusmaalt Walesi, et liituda uue koduklubi Cardiff Cityga. Mängumehel olid Inglismaal klubiga juba käed löödud.

FIFA nõudis juba ammu, et Cardiff maksaks Nantesile üleminekutasust esimese osamakse ehk 6 miljonit eurot (kogusumma oli 17 miljonit), kuid Inglismaa esiliigaklubi pole seda teinud. Nüüd otsustas CAS, et nad on kohustatud Prantsusmaa klubile maksma.