Wimbledonis võidutsenud Vene-taustaga tennisist on nördinud: ma ei tunne ennast tšempionina

«Mõistagi oli see minu jaoks väga suur saavutus. Olen väga uhke oma tiimi üle. Kuid kogemuse mõttes polnud see kindlasti kõige vägevam,» vahendab BBC valgepalluri mõtteid.

«Leian, et tennisekarusselli struktuur on problemaatiline. Meie (peab silmas WTA-d – K.J.) juhtimine on praegu nõrk, kuna seal tegeletakse nii paljude asjadega. Wimbledoni võitmine oli üks minu unistustest, kuid ma ei tunne ennast Wimbledoni tšempionina. Ja sellest on kahju!» lausus 23-aastane Rõbakina.