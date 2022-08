Kogemata või meelega? Vene tenniseäss kasutas US Openi eel Anett Kontaveiti näitena

Ajakirjaniku esitatud küsimus: «Mõned naismängijad tõstatasid probleemi, et nende tennisepallid on meeste omast erinevad. Sina lööd iga päev tuhandeid palle. Kas see on tõesti märgatav, kui üks pall on teisest veidi kergem? Mis siis juhtub?»

Medvedevi vastus: «Minu jaoks on väga keeruline sellele küsimusele vastata. Kindlasti oleme me kõik väga tundlikud, seda nii pallide, reketite, õhuniiskuse, kõige suhtes. Tennis on nõnda tehniline ala, kus lõpuks võivadki määravaks saada mõned sentimeetrid.

Ma küll teadsin, et naiste pallid on erinevad, kuid ei teadnud, et see on teemaks ainult siin [US Openil]. Arvasin, et see on niimoodi igal slämmil. Sellest polnud mind keegi varem informeerinud.

Aga see on keeruline. Veel kord, ma ei tea tegelikult naiste ja meeste pallide erinevusi. Mulle isiklikult US Openil kasutatavad Wilsoni pallid meeldivad. Samas, kui ma aus olen, siis näiteks vihkan neid palle, mis on kasutusel Indian Wellsis ja Miamis. Olen aus selle koha pealt.

Sellest tulenevalt tahaksin mõistagi, et seal pallid ära vahetatakse, kuid see ei tööta niimoodi. Jällegi, kui nad mind kuulevad, siis: palun vahetage järgmiseks aastaks pallid ära. Võtke US Openi Wilsoni pallid, oleksin siis tõesti õnnelik.

Olen kindel, et võime nendegi pallide puhul leida 50 naist, kellele need meeldivad ja 50, kellele need ei meeldi. See on keeruline olukord.

Kujutagem korraks ette, et nad annaksid naistele US Openil ühtäkki meeste pallid. Kindlasti leidub ka siis keegi, näiteks Anett Kontaveit, kes ütleb, et ta vihkab neid palle. Ja küsiks: «Mängisin eelmistega palju paremini. Miks neil oli vaja seda muuta?»