Olümpiavõitja ei julge pärast konkurendi surnuks sõitmist enam klapid peas trenni teha

Rootsi suusatajad Jonna Sundling ning Ebba Andersson olid juhtunust kuuldes mõistagi šokis. «Kui midagi sellist suusatajaga juhtub, siis puudutab see lähedalt meid kõiki. Sõidame ju kõik liikluses, mis ongi ohtlik. Olen isegi näinud autosid väga lähedalt endast mööda kihutamas,» sõnas Pekingi olümpia sprinditšempion Sundling, kes on traagilise õnnetuse tulemusena muutnud ka enda treeninglähenemist.

Andersson palus ühtlasi autojuhtidelt mõistvat suhtumist, kuna auto ja suusataja duellis on kaotaja ette teada. «Saan aru, et mõne jaoks võime oma rullsuuskadega olla teeperves häirivad, mistõttu üritavad nad seejärel justkui sõnumit saata. Ärge tehke seda. Kuigi suusatajad on päris karmid, siis autod on veel karmimad,» sõnas kuue tiitlivõistluse medali omanik.