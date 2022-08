VIDEO ⟩ Ken Torn käis Tšehhi ralli üle katuse

«Päev algas hommikul kohe korralikult vale rehvivaliku ämbriga. Proovisime mõistlikult läbi tulla, kuid üks kurv oli veidi optimistlikult kirjas ja vajusime rohu peale ning sealt edasi võssa. Teepeal tagasi tundus, et auto on ok ja saab lõpuni sõita, kuid järgmise hüppe peal sai selgeks, et nii hästi asi pole. Nii kui gaasi maha lasin tegi auto liigutused mida ei oodanud ja lõpetasime teeääres,» kommenteeris Torn väljasõitu.