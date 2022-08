Korvpallikoondise peatreener teatas koosseisu valikmänguks Soomega

«Meil on olnud järjest mängud Nurkici, Porzingise, Doncici ja Dragici vastu ning ikka peab olema eraldi tähelepanu selliste mängijate puhul, et mis nende oskused ja paremad rünnaku eelised on. Meil on olemas plaan A, B ja C, aga keeruliseks teeb Markkaneni puhul see, et ta mängib positsioone 5, 4 ja 3 ning match-up-ide leidmine on pisut keerulisem kui teiste vastu.»