Üle parda visatud vormelitalendi telefon oli puhkuse ajal punane

«Telefon heliseb ikkagi pidevalt, mis on üpriski hea märk,» viitas 33-aastane austraallane tõsiasjale, et tema vastu on huvi tundnud juba mitmed F1-tiimid.

«Mõistagi tahtnuks ma puhkuse ajal telefoni ka vahepeal käest panna, kuid laias laastus on siiski tore, et pidevalt helistas. See on olnud positiivne,» vahendas PlanetF1 mehe sõnu.

Ricciardol pidanuks tegelikult järgmiseks aastaks veel leping taskus olema, kuid kehvade esituste tõttu otsustas McLaren selle kopsaka valuraha eest lihtsalt välja osta.