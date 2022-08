Eestlased krooniti Tšehhis maailmameistriteks

Naisvõistkondade arvestuses said Eesti naistiimid kaksikvõidu. Maailmameistriteks tulid Mariann Sulg ja Maris Terno, kes mullu Otepääl toimunud rogaini EMil said hõbemedalid. Mariann on varem rogaini MMidel võitnud ühe hõbeda ja kaks pronksi, ent rogaini maailmameistriteks pole Eesti naisvõistkonnad varem tulnud. Kõige napima vahega jäid seekord hõbedale Piibe Tammemäe ja Reeda Tuula-Fjodorov. Pronksi sai Tšehhi duo Zuzana Weissova–Jana Balcarova.