VIDEO ⟩ Eesti koondise esimese EM-vastase liider vigastas raskelt põlve ja jääb turniirilt eemale

2008. aastast saati NBAs mänginud 34-aastane Danilo Gallinari tõttas kiirrünnakule, kuid vastaste korvi lähistel tõmbas vasaku jala õhku ja hüppas väljaku kõrvale. Viga oli saanud põlv ning esmapilgul tundus, et raskelt.

Pressikonverentsil ei keskendunud Itaalia peatreener Gianmarco Pozzecco mitte niivõrde mängule, vaid Gallinarile. «On asju, mis on korvpallist tähtsamad. Nägin Danilos põlevat tahtmist mängida, kaaslased austavad teda. Loodan, et olen veidi liiga pessimistlik. Tean, mida raske põlvevigastus tähendab. Loodan, et seal pole midagi tõsist,» ütles Pozzecco.