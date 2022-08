Kurioosum: kuidas pääses eurosarja kääbusriigi klubi, mis mängib esiliigas?

Kuna Vaduz kuulub Šveitis liigasüsteemi ja paikneb praegu sealses esiliigas, siis tekib küsimus, kuidas said nad üldse võimaluse eurosarja kvalifikatsioonis osaleda? Vastus peitub UEFA reeglis, et ka riigi karikavõistluste võitja pääseb eelringidesse ning Vaduz oli Liechtensteini karikavõitja.

Tasub märkida, et Vaduz on 48-kordne Liechtensteini karikavõitja, viimati jäädi finaalist välja 1994. aastal ning karikata 2012. aastal. Pole ka ime, sest teised osalevad klubid osalevad igapäevaselt näiteks Šveitsi tugevuselt neljandas kuni üheksandas liigas.

Muidugi on tegemist ajaloolise saavutusega väikeriigi ajaloos, sest kunagi varem pole ükski Liechtensteini klubi eurosarjas alagrupiturniirile pääsenud. Lisaks on Liechtenstein ainus FIFA liige, kel pole oma meistrisarja. Pärast viite voor on Vaduz Šveitsi esiliigas kahe puntiga eelviimasel kohal, kuid sellest hoolimata on nad eurosarjas oma koha välja võidelnud.