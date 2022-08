Eesti judoka võitis Euroopa karikaetapi

«Väga hea tunne on teist järjestikust korda Eesti hümni Euroopa karikal kuulda! Eelmine võit läks augusti alguses Mattias Kuusikule ja minu tänane kuld on tõestus, et Eesti judo on taas teel maailmakaardile. Täna jõudsid poodiumile ka kõik need sportlased, kelle eelvoorudes võitsin ning see on samuti väga magus,» kommenteeris Klen-Kristofer Kaljulaid.