Juventuse tähtmängija sõnul on ta langenud organiseeritud kurjategijate sihtmärgiks

29-aastane prantslane tegi sellekohase avalduse täna advokaatide vahendusel. Uudisteagentuur AFP teatas allikale viidates, et Prantsusmaa politsei on algatanud juurdluse.

Varem postitas Pogba vend Mathias videoid, lubades avaldada mängija kohta uskumatuid paljastusi. Ta vihjas, et temal olnud info on tõenäoliselt väga plahvatusohtlik, kuid ei jaganud täpsemaid üksikasju. Ta ütles, et paljastused puudutavad ka Pogba agenti Rafaela Pimentat.