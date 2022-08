Eestlase aastaid tehtud tugev töö sai pärjatud MM-tiitliga

«Me oleme meeskonnaga neli aastat teinud tugevat tööd selle nimel, et see tiitel võita. Kaks aastat järjest oleme tulnud Euroopa meistriks aga see kõige magusam tiitel oli veel võtmata. Tahan tänada selle võidu nimel eelkõige kõiki oma meeskonna liikmeid, kes on selle karuselli minuga kaasa teinud. Meie vindimeistrit Erik Aaslav-Kaasikut, ilma kelleta ei oleks me nii kiired ja viimaseks kõige suurem tänu oma isale, kes on aidanud mul kõik need tiitlid aastate jooksul võita,» võttis Arand võistluse kokku.