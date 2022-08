Enden Eesti koondisest enne EMi: pilt on palju parem, kui ma kartsin, et võib olla

«Oli hästi dünaamiline mäng, soomlased jooksutasid meid katises ja surusid rünnakul. Pidasime enamvähem vastu selle. Muidugi, vabavisked läksid mööda, mis oli väsimuse märk: [Maik-Kalev] Kotsaril, [Sander] Raiestel ja [Kerr] Kriisal, kes tegelikult on head vabaviskajad. Ma arvan, et praegune pilt on palju parem, kui ma kartsin, et see võib olla mõned päevad enne EMi,» ütles Enden Kuku pärastlõunale.