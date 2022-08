Häkkineni karm tõdemus: Mercedes on mõistnud, et nende mäng on mängitud

Omal ajal McLareni-Mercedese roolis kaks korda maailmameistriks tulnud Häkkinen esines harvanähtava avameelsusega, kui kritiseeris Saksamaa meeskonda. «Võib juhtuda, et mõnel etapil ei ole kõigil õnne ja Mercedesel tekib oma võimalus, aga nende auto on ebaõnnestunud. See lihtsalt ei tööta,» ütles Häkkinen Viaplays.

Kuigi saatejuht ütles, et tegemist on päris julge avaldusega, siis Häkkineni see ei peatanud. «Mercedese inimesed on sellest aru saanud. Nad ei hakka ju selleks hooajaks uut autot tegema. Praeguseks hetkeks on nende mäng mängitud. Lihtsalt tuleb koguda nii palju punkte, kui võimalik,» tõdes ta.