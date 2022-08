Schumacherile on ootamatult tekkinud uus kosilane

25-aastane Ocon põhjendas, et on Schumacheriga hea sõber ning ta tahaks temaga koos sõita. Kuna vanameister Alonso liitub uuel aastal Aston Martiniga, siis on Alpine’i teine sõitjakoht vakantne.

Kuigi esmalt levis teadmine, et Alonso koha saab Oscar Piastri, siis praegu tundub, et Alpine’i noorsõitja liigub McLarenisse. Oconil oli aga teada, kellega tema tahaks samas tiimis sõita. «Ütlesin meeskonna juhtkonnale, et eelistaksin sõita koos Mick Schumacheriga.

Oleme sõbrad, ma arvan temast palju. Aga lõppkokkuvõttes on see muidugi ülemise korruse otsus ja ma ei tea, mis seal otsustatakse,» vahendas Oconi sõnu Kronen Zeitung.

Schumacheril on praegu leping Haasiga, kui tema tulevik on ebaselge. «Ma ei tea Micki lepingulist olukorda täpsemalt. Aga nagu ma aru saan, pole ta veel 2023. aastaks midagi alla kirjutanud. Ütlesin siis oma inimestele – võtame Micki,» rääkis Ocon.