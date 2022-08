Maailma esireket neab USA lahtiste palle: need on kohutavad

Tennisekalendrisse kuulub neli suure slämmi turniiri, kuid vaid ühel mängivad naised meestest erinevate pallidega. See on hooaja viimaseks suureks slämmiks olev US Open, kus selline traditsioon on kestnud juba pikki aastaid. Endine profimängija ja praegune treener Maret Ani meenutas, et juba tema ajal, üle kümne aasta tagasi, mängisid mehed raskemate pallidega.

Suures plaanis on meeste ja naiste pallid sarnased, kuid neil on üks oluline erinevus. Nimelt on meeste pallidel olev vildikiht paksem, mis teeb need ühtlasi ka raskemaks ja aeglasemaks. Aga nüüd on mitmed naistennisistid öelnud, et sooviksid samuti kasutada raskemat palli.