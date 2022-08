Unitedi peatreener avaldas lootust, et Ronaldo ei vaheta klubi

United võttis laupäeval hooaja teise võidu, kui alistas Southamptoni 1:0. Ronaldo alustas kohtumist pigil ning sai väljakule, kui mängida jäi vaid 22 minutit. «Mängisime temaga. Seega tahame, et ta jääks. Ma vähemalt loodan nii,» ütles Ten Hag pärast mängu.

Juba nädalaid on spekuleeritud, et Ronaldo soovib Manchesteri klubist lahkuda. 37-aastast Portugali koondise kaptenit seostati muu hulgas ka Dortmundi Borussiaga. Neljapäevani kestval üleminekuperioodil pole aga talle veel uut klubi leitud, mille põhjuseks on suuresti tema suur palgasoov.