Kontaveit kohtumisest Williamsiga: pole kindel, kas ma kunagi veel midagi sellist kogen

Kui Kontaveidi esimene matš toimus 17. väljakul, siis teise ringi kohtumine peetakse tõenäoliselt veidi suuremal väljakul, sest ta läheb vastamisi 23-kordse suure slämmi võitja Williamsiga. Hea õnne korral on eestlannal võimalik 40-aastane Williams pensionile saata, sest viimane on teada andnud, et tõenäoliselt jääb New Yorgis toimuv turniir tema karjääri viimaseks.

«Ma võtan seda lihtsalt kui ainulaadset kogemust. Ma pole kindel, kas ma kunagi veel midagi sellist kogen,» ütles Kontaveit pärast avamängu võitu ajakirjandusele.

«Ma arvan, et see on tema (Williamsi – toim.) jaoks eriline hetk. Olen tõesti õnnelik, et saan tema vastu mängida [Arthur Ashe staadionil], olen kindel, et öösel, tema elemendis,» lisas Kontaveit. Muide, Williams võttis läinud ööl oma 107. võidu US Openil, ta alistas 6:3, 6:3 Danka Kovinici (WTA 80.). Pooled neist võitudest on tulnud just õhtupimeduses toimunud matšides.