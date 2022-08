Northug valmistub uuteks võitudeks: teen veel natuke trenni ja siis on minuga vastik tegemist teha

Noorema suusatähe kaitseks tuleb öelda, et ta taastub vigastusest ning pole oma parimas vormis, kuid Northug sai 54 kilomeetrisel rullsuusamaratonile 38. koha ning eksperdid näevad, et tugeva treeninguga jätkates pole Northugil probleemi taas maailma tippu tõusta.

Northug on ka ise nõus, et peab veel kõvasti trenni tegema. «Loodan häid treeninguid saada ja mahtu kasvatada. Teen veel natuke trenni ja siis on minuga vastik tegemist teha,» viskas ta nalja Norra rahvusringhäälingule (NRK) antud kommentaaris.