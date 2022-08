Ennasttäis Fury: löön Ussõki neljandas raundis nokauti

Kuigi Ussõki ja Fury matši pole kinnitatud, siis viimane on selle toimumises päris kindel. Karjääri jooksul 33 matšist 32 võitnud ja ühe viigi saanud Fury arvab, et Ussõkil poleks tema vastu šanssigi. «Olen kindel, et löön ta nelja raundiga nokauti, sest Mustlaskuningas ütles nii,» praalis Fury Instagramis, mida vahendas Marca.

Pärast seda, kui Ussõk säilitas oma WBO, WBA ja IBFi tiitlivööd, oli selge, et tema matš Furyga on vältimatu. Algselt loodeti, et matši toimumisajas ja -kohas jõutakse kokkuleppele septembri esimeseks päevaks, kuid nii see ilmselt pole.