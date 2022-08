Nadali lapseootel naine viidi enneaegselt haiglasse

Nadal on tänavu pidanud suure slämmi turniiridel 19 matši ja on kõik võitnud. Samas mängib ta New Yorgis hooaja kolmanda suure slämmi tiitli nimel, sest Wimbledoni turniiri otsustas ta enne poolfinaali vigastuse tõttu pooleli jätta.

36-aastane hispaanlane vigastas Wimbledonis kõhulihast ning see häirib teda siiani. Kaks nädalat tagasi Cincinnatis piirdus ta vaid ühe matšiga, kaotades Borna Coricile, kes hiljem turniiri võitis.

«See on keeruline vigastus, üsna ohtlik ja riskantne. Sest seda kohta pingutad servides päris palju, aga ma annan endast parima,» ütles Nadal, et rebend on jätkuvalt probleem, kirjutas Kronen Zeitung.

Nadalil, kes pole 2019. aastast saadik New Yorgis mängida saanud, on muidki muresid. Tema lapseootel naine Francisca sattus Hispaanias tüsistuse tõttu haiglasse. Nende laps peaks sündima oktoobri lõpus. Psühholoogiliselt pole Nadali jaoks lihtne jahtima minna viiendat US Openi tiitlit.