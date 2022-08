Sõja puhkedes Moskva CSKAga käed löönud pallur selgitas oma otsust

See lüke sai endisele NBA-mehele aga saatuslikuks, kuna Rootsi alaliit otsustas 35-aastase ääremängija selle peale koondisest välja visata. Kuigi Jerebkolt küsiti toona juhtunu osas korduvalt kommentaari, otsustas rootslane vaikida.

Oma ainsa kommentaari andis ta CSKA tutvustavas videos, kus rääkis üleminekust suure õhinaga: «Mulle meeldib Moskva. See on suur linn, aga väga puhas ja ilus. Siin elavad toredad inimesed. Kui CSKAst helistati, olin väga õhinal, et saan Moskvasse naasta ning mängida fantastilises ja võimsa ajalooga klubis.»

Kui Venemaal võetigi Jerebko toona soojalt vastu, siis suurem osa Euroopast vaatas tema poole põlastusega. Lisaks koondiseuksele sulgusid tema jaoks selle lükkega sealjuures ka nii mõnedki sponsoruksed.

Tea, kas sellest tulenevalt, kuid juuni keskpaigaks otsustas rootslane siiski ümber ning lõpetas oma lepingu CSKAga. Lüke, mida ta toona pikemalt ei kommenteerinud.

Seda pole ta teinud tegelikult tänaseni, kuid vähemalt lõpetas Jerebko sel nädalal viimaks pika ühismeediapausi, mis oli samuti tingitud üleminekust.

«Puhtalt korvpallist tulenenud otsusele järgnenud vihalaviini tõttu otsustasin ühismeediast vahepeal eemale hoida,» selgitas ta oma eemalolekut ja põhjendas seejärel oma otsust CSKA-ga ikkagi käed lüüa.

«Ma tean, et see ärritab paljusid inimesi, kuid täpselt nii (korvpallist tulenenud otsus – K.J.) see ka oli. Mul tekkis suurepärane võimalus jätkata oma karjääri klubis, mis on teada-tuntud oma professionaalsuse poolest.