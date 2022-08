Manchester United lõi rahakotirauad lahti ja tegi klubi ajaloo suuruselt teise ostu

Ajax on 2020. aastal nendega liitunud ja selle aja jooksul 82 mänguga 24 väravat löönud brasiillasest nõus loobuma 95 miljoni euro eest.

Tõsi, teatud tingimustel võib see summa tõusta veel viie miljoni võrra ehk kokkuvõttes lööb United 22-aastase ääreründaja eest letti 100 miljonit eurot.

Enam on Punased Kuradid, nõnda Unitedi kutsutakse, välja läinud vaid Paul Pogba eest, kelle eest maksti 2016. aastal Torino Juventusele erinevatel andmetel 105–110 miljonit eurot.

Arvestades, et punases särgis prantslane täielikult õide ei puhkenudki ning kolis tänavu suvel tasuta Torinosse tagasi, loodavad Unitedi fännid, et Anthony üleminek osutub õnnestunumaks.

Väikest optimismi süstib sellesse ka tõsiasi, et brasiillane lõi Ajaxis õitsele just Unitedi praeguse peatreeneri Erik ten Hagi käe all.