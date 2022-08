Maailma esireket kiitis Kontaveiti, kuid ei julgenud talle Willimasi vastu võitu ennustada

Et Williams on lubanud USA lahtistega karjäärile punkti panna, on matš Kontaveidiga erilise tähelepanu all. Nii uuriti ka Swiatekilt, kes selle mängu võita võiks.

Poolatari sõnul on seda aga keeruline öelda. «Vaatasin eilsest vaid paari mängu ja mul on raske öelda, kuidas Serena mängib. Kuid ma tean Anetti. See ei ole juhus, et ta maailma edetabelis teine on. Teisalt tunnen, et Serena muutub iga päevaga paremaks. Ma tõesti ei oska sellele vastata,» tõdes ta Tennisbuzzi vahendusel.