BC Kalev/Cramo liitus veel ühe eurosarjaga

Kui suve keskel sai selgeks, et meeskond osaleb FIBA Europe Cupi kvalifikatsiooniturniiril siis klubi juhtkond langetas otsuse kandideerida ka eelmisel hooajal loodud ENBL sarjas osalemiseks. Seal mängivad lisaks Kalev/Cramole Eesti klubidest ka TalTech/Optibet ning teist aastat järjest Tartu Ülikool Maks&Moorits.

Korraliku arenguhüppe teinud liigas osaleb tänavu 16 meeskonda, kelle hulgas on hetkel kinnitatud neli võistkonda Poolast, üks Tsehhist, üks Leedust ja üks Ukrainast ning samuti on oma osalise kinnituse andnud ka Kalev/Cramoga FEC kvalifikatsiooniturniiril osalev Kosovo meeskond Sigal Prishtina.

Kalev/Cramo manager Ramo Kase sõnul sai erinevate liigade kohta suvel palju uurimistööd tehtud: «Kui selgus, et FIBA Europe Cup põhiturniirile me otse peale ei saa, siis võtsime vastu otsuse, et mängime kindlasti ka ENBL turniiril, isegi kui Fiba Europe Cup kvalifikatsiooniturniir õnnestub, siis mängude arv ei ületa meie eelmiste hooaegade mängude arvu. Tänu nendele liigadele saame oma fännidele ning mängijatele pakkuda võimalikult tugevaid ja huvitavaid vastaseid tänavusel hooajal.»