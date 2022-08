PM MILANOS ⟩ Siim-Sander Vene loodab, et 2000 Eesti fänni suudavad saali katlaks kütta

Eesti koondis reisis kolmapäeva pärastlõunal Milanosse ja tegi hilisõhtul Mediolanumis esimese treeningu. Hall mahutab umbes 12 000 huvilist, Eesti fänne on korvpalliliidu andmetel aga Milanosse tulemas umbes paar tuhat. See tähendab, et kui ülejäänud kohad täidavad võõrustajate poolehoidjad, jäädakse vähemusse üks viie vastu. Teisalt on 2000 inimest piisav selleks, et ennast kuuldavaks teha.