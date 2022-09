Serena Williams tunnustas Kontaveiti: mul tuli endast kõik välja panna

Serena, kas su tase üllatab sind?

(Muigab pikalt – K.J.) «Ma olen lihtsalt Serena (naerab – K.J.).»

Serena, surprised at her level? 😏 pic.twitter.com/QP41An73FE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Räägi, kuidas sa tasakaalustad praegu oma emotsioone? Me kõik teame, mida see US Open lahkumisetendusena sinu jaoks tähendab, kuid samal ajal oled sa ka meeletu võitlushimu ja võidusooviga.

«Ma võtan seda lihtsalt boonusena. Mul pole vaja kellelegi midagi tõestada. Mul pole otseselt ka midagi võita. Ent pole ka midagi kotada. Ma pole vaat et iial niimoodi mänginud. Alates 1998. aastast [kui ma tennisekarussellile tulin], sellest ajast saati on mul justkui X selja peal olnud. Praegu aga astungi lihtsalt väljakule ja naudin tennist. See on midagi, mida ma pole saanud kaua aega teha!»

Homme ootab sind veel ees paarismäng õe Venusega. Kui elevil sa selle pärast oled?