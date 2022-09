BLOGI ⟩ Hästi alustanud Kanepi tunnistas esimest korda Sabalenka paremust ja langes US Openil konkurentsist

Sabalenka ja Kanepi on seni kohtunud vaid kahel korral ning mõlemal juhul on võitnud eestlanna. Samas, mõlemad mängud on veninud kolmesetiliseks. Esmakordselt mullu Austraalia lahtiste soojendusturniiril Gippsland Trophyl, kus Kanepi võitis 6:1, 2:6, 6:1.