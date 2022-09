Suusakoondis vajab MK-sarjas osalemiseks annetusi

Briti suusatajad ütlevad, et nende järgmise hooaja võistlusprogramm on kehva finantsseisu tõttu lahtine. Kogu MK-hooaeg läheb maksma üle 350 000 euro, mille hulka kuulub vajalik abipersonal, treeninglaagrid ning muud võistlusega seotud kulud.

Rahakorje pealkirjaga «Briti murdmaakoondis vajab sinu abi» avati eelmisel nädalal ning eilse seisuga oli kogutud üle 12 000 euro. Enimlevinud on 5-100 euro suurused annetused, priskem ühekordne rahasüst on pea 600 eurot.

Paljud annetajad on oma otsust põhjendanud sellega, et murdmaasuusatamise elujõulisuse tagamiseks on vaja erinevaid riike, et spordiala ei kaoks rahvusvaheliselt areenilt.