Roger Federer peaks enam kui aasta kestnud vigastuspausi lõpetama sel kuul

Aasta ühe oodatuima tagasitulekuni on jäänud vaid kolm nädalat. Federer soovib platsile tulla kuu lõpus Londonis toimuval Laver Cupil. 41-aastase mehe jaoks oleks see esimene matš pärast 2021. aasta Wimbledoni. Sellest ajast peale on kogu tennisemaailm mõelnud, kas šveitslane kunagi väljakule naaseb.

Möödunud sügisel pidi Federer lühikese aja jooksul käima kolmandal põlveoperatsioonil ning pärast seda on ta oma tagasitulekut mitu korda edasi lükanud. «Ei ole suurt vahet, kas mängin uuesti 40- või 41-aastaselt,» selgitas Federer enne, kui ta kevadel teatas, et soovib mängida Laver Cupil, mille patroon ta on, ja seejärel kodusel turniiril Baselis.