PARC FERMÉ ⟩ Prantsusmaa autotootja lõppsiht on WRC? Hyundai ja M-Sport kolistasid ämbreid

Nimelt on Renault Hispaania osakond väga rahul oma kruusasarjaga Clio Trophy, millele võib Hispaania meedia väitel 2023. aastal lisanduda vaid asfaldisari. Tol hooajal tuuakse rajale ka Renault' uus ralliauto, Clio Rally3.

Prantsusmaa autotootja kuulub Stellantise Gruppi, mille puhul spekuleeriti mõnda aega tagasi, et nad soovivad 2025. aastal tuua WRC-sarja oma tehasetiimi. Tuntuid brände Stellantise vihmavarju all küllaga, näiteks Peugeot, Opel ja Citroën, aga Renault ralliprogrammi arengud võiksid kõige loogilisemaks kandidaadiks tõsta just nemad.